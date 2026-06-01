Nos ancêtres étaient-ils éco-responsables ?, Site et maison de l’archéologie, Thérouanne

Nos ancêtres étaient-ils éco-responsables ? Dimanche 14 juin, 10h30 Site et maison de l’archéologie Pas-de-Calais

Gratuit. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Si l’écologie est un concept plutôt récent, nos ancêtres ont souvent la réputation d’avoir un mode de vie respectueux de l’environnement. Pourtant, si nous sommes en mesure de les connaître un peu aujourd’hui, c’est aussi parce qu’ils ont laissé des traces derrière eux. A travers une visite commentée, venez découvrir comment ce qui pourrait être pris comme des déchets sont pour eux de véritables trésors.

Site et maison de l’archéologie 6 Place de la Morinie, 62129 Thérouanne, France Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0643851547 https://archeologie.aud-stomer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}] La Maison de l’Archéologie propose aux visiteurs de découvrir l’histoire de la commune de Thérouanne, de ses origines gauloises jusqu’à aujourd’hui. Elle s’inscrit au sein d’un tiers-lieux multiservices nommée la Maison de la Morinie. Le parking se situe à l’arrière de la Maison de l’Archéologie, rue Saint-Jean. Il est accessible en empruntant la rue de Boulogne, puis le chemin de la Vieille Ville.

Si l’écologie est un concept plutôt récent, nos ancêtres ont souvent la réputation d’avoir un mode de vie respectueux de l’environnement. Pourtant, si nous sommes en mesure de les connaître un peu A…

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