Informations pratiques

Sète

NOS CORPS DÉSIRANTS | ÉLISE CHATAURET THOMAS PONDEVIE CIE BABEL

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Tricoté à partir de chansons françaises, le texte observe la révolution silencieuse d’en la manière d’habiter nos corps et de rencontrer ceux des autres.

Tricoté à partir de chansons françaises, le texte observe la révolution silencieuse d’en la manière d’habiter nos corps et de rencontrer ceux des autres.

Sur scène, six interprètes font apparaître des tableaux mouvants, comme un nuancier d’états domination, trouble, attirance, joie et font souffler un vent d’espoir qui redonne foi en l’amour.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English : NOS CORPS DÉSIRANTS | ÉLISE CHATAURET THOMAS PONDEVIE CIE BABEL

Drawing inspiration from French songs, the text explores the silent revolution in the way we inhabit our bodies and encounter those of others.

L’événement NOS CORPS DÉSIRANTS | ÉLISE CHATAURET THOMAS PONDEVIE CIE BABEL Sète a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau