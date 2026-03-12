Nos Lettres d’Amnésie Maison de la Conversation Paris

« Nos Lettres d’Amnésie » est une lecture de lettres imaginaires entre une mère et sa fille, sans chronologie fixe, construite à partir de fragments d’histoire, de souvenirs, parfois incomplets, parfois inventés. Une histoire d’exil et de femmes, entre la France et la Chine, portée par notre envie de faire vivre notre mémoire familiale et de donner une voix à nos mères et nos grand-mères.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, la lecture sera suivie d’un temps pour vous, pour écrire une lettre, un souvenir, en laissant libre cours à votre imagination. Et si nos lettres d’horizons différents se faisaient écho, tissaient des liens entre elles, voire se répondaient ?

—

Les « Lettres d’amnésie » de Gabrielle Keng Peralta ont été publiées en 2008. Une quinzaine d’années plus tard, ces lettres ont fait leur chemin et résonnent dans le cœur de Gala Peralta, la petite-fille, écho de la troisième génération.

Le projet « Nos lettres d’amnésie » naît et prend forme à travers une lecture à deux voix. Gabrielle et Gala, à la fois mère et fille, et grand-mère et petite-fille, tissent un lien insaisissable entre trois générations de femmes traversant les époques.

Date

Mercredi 8 avril

Horaires

19h à 20h30

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Gabrielle Keng Peralta, Gala Peralta

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une lecture épistolaire à deux voix, entre une mère et sa fille, entre la France et la Chine, entre souvenirs et imaginaire.

https://www.eventbrite.fr/e/nos-lettres-damnesie-tickets-1984968360801?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



