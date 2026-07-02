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AGENDA · Marseille

Nos passés, nos futurs, Bibliothèque du Merlan, Marseille

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Nos passés, nos futurs 7 – 20 octobre Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de la programmation No(s) futur(s), atelier photo et broderie pour un groupe de jeunes (13 – 17 ans) et un groupe de séniors (60 et +) du Centre Social La Garde.

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