AGENDA · Marseille
Nos passés, nos futurs, Bibliothèque du Merlan, Marseille
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille
Informations pratiques
Nos passés, nos futurs 7 – 20 octobre Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de la programmation No(s) futur(s), atelier photo et broderie pour un groupe de jeunes (13 – 17 ans) et un groupe de séniors (60 et +) du Centre Social La Garde.
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
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