Nos passés, nos futurs, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Nos passés, nos futurs 7 – 20 octobre Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre de la programmation No(s) futur(s), atelier photo et broderie pour un groupe de jeunes (13 – 17 ans) et un groupe de séniors (60 et +) du Centre Social La Garde.