Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 19 septembre 2026.

Plume à la page reprend ! Voici l’occasion de découvrir des romans ou des films présentés par les bibliothécaires et par le public.

samedi 19 septembre, 10h30

tout public, dès 15 ans

entrée libre

En présence d’interprètes LSF/FR.

Vous avez aimé un livre, un film ? Vous voulez partager avec d’autres passionné.e.s et curieux.ses ? Participez à notre rendez-vous littéraire Plume à la page !

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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