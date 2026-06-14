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Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Nos rendez-vous littéraires : Plume à la page Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Saint-Eloi

Adresse : 23 rue du Colonel Rozanoff

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Plume à la page reprend ! Voici l’occasion de découvrir des romans ou des films présentés par les bibliothécaires et par le public.

samedi 19 septembre, 10h30

tout public, dès 15 ans

entrée libre

En présence d’interprètes LSF/FR.
Vous avez aimé un livre, un film ? Vous voulez partager avec d’autres passionné.e.s et curieux.ses ? Participez à notre rendez-vous littéraire Plume à la page !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/


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