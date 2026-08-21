Notre Afrique du Sud/ Our South Africa, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Notre Afrique du Sud/ Our South Africa Samedi 26 septembre, 16h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Carnet de voyage et de vivre ensemble

À travers les objets, suivez le premier voyage de Carole en Afrique du Sud. Entre road trip, documentaire et récit intime, laissez-vous guider par Oliver, de la savane au township de Khayelitsha, à la découverte de l’histoire de Nelson Mandela. Un spectacle qui mêle français, anglais et plusieurs langues sud-africaines autour du voyage, de la rencontre et du vivre-ensemble.

Embarquez pour l’aventure !

Aide à la résidence : iddac, agence culturelle du Département Gironde, centre culturel Simone Signoret de Canéjan, médiathèque de Floirac, théâtre de cuisine, Marseille, Sibikwa Arts Centre Benoni, South Africa

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Avant la représentation, participez à un atelier de théâtre d’objet, de 14h30 à 15h30.

À partir d’un simple objet choisi dans une valise remplie de trésors, inventez votre propre voyage et laissez les objets raconter vos histoires.

Sur réservation auprès de Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}, {« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par Carole, Oliver et Cies

Carole, Oliver & Cies