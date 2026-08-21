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Notre Afrique du Sud/ Our South Africa, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Notre Afrique du Sud/ Our South Africa, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Notre Afrique du Sud/ Our South Africa Samedi 26 septembre, 16h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Carnet de voyage et de vivre ensemble

À travers les objets, suivez le premier voyage de Carole en Afrique du Sud. Entre road trip, documentaire et récit intime, laissez-vous guider par Oliver, de la savane au township de Khayelitsha, à la découverte de l’histoire de Nelson Mandela. Un spectacle qui mêle français, anglais et plusieurs langues sud-africaines autour du voyage, de la rencontre et du vivre-ensemble.

Embarquez pour l’aventure !

Aide à la résidence : iddac, agence culturelle du Département Gironde, centre culturel Simone Signoret de Canéjan, médiathèque de Floirac, théâtre de cuisine, Marseille, Sibikwa Arts Centre Benoni, South Africa

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Avant la représentation, participez à un atelier de théâtre d’objet, de 14h30 à 15h30.
À partir d’un simple objet choisi dans une valise remplie de trésors, inventez votre propre voyage et laissez les objets raconter vos histoires.
Sur réservation auprès de Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}, {« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Par Carole, Oliver et Cies

Carole, Oliver & Cies

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