Notre-Dame du Mont : un des premiers lieux de culte depuis le VIe siècle, Eglise Notre-Dame du Mont, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame du Mont · Marseille
Informations pratiques
Notre-Dame du Mont : un des premiers lieux de culte depuis le VIe siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise Notre-Dame du Mont Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découverte de Notre-Dame du Mont : un joyau historique depuis le VIᵉ siècle À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, plongez dans l’histoire de Notre-Dame du Mont, l’un des plus anciens lieux de culte de Marseille. Fondée dès le VIᵉ siècle, cette église emblématique témoigne de siècles de foi, d’art et d’architecture.
Au programme :
Un voyage dans le temps : explorez l’histoire riche et mouvementée de l’église, des origines médiévales à nos jours.
L’orgue, un trésor sonore : découvrez son histoire, ses restaurations et ses sonorités uniques, qui ont traversé les époques.
Les vitraux, entre lumière et symboles : admirez ces œuvres d’art et percez leurs secrets grâce à des commentaires éclairés.
Eglise Notre-Dame du Mont 1 rue de Lodi 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Historique de l’église, l’orgue, son histoire, ses sonorités, commentaires sur les vitraux.
©Association culturelle de Notre Dame du Mont
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