Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ?, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ? Mercredi 16 septembre, 18h00 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]

Table ronde de la semaine de la mobilité : bureaux, transports, écrans…et si notre quotidien était pensé pour nous immobiliser ? mobilité sédentarité