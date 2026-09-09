UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ?, La ManuCo, Bordeaux

mercredi 16 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux

Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ?, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
La ManuCo
Adresse
15 rue causserouge, 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ? Mercredi 16 septembre, 18h00 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Table ronde de la semaine de la mobilité : bureaux, transports, écrans…et si notre quotidien était pensé pour nous immobiliser ? mobilité sédentarité

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)