AGENDA · Bordeaux
Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ?, La ManuCo, Bordeaux
mercredi 16 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux
Informations pratiques
Notre environnement est-il conçu pour nous maintenir assis ? Mercredi 16 septembre, 18h00 La ManuCo Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00
La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Table ronde de la semaine de la mobilité : bureaux, transports, écrans…et si notre quotidien était pensé pour nous immobiliser ? mobilité sédentarité
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026