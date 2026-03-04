 » Notre monde « , Musée Du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

» Notre monde » Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Chaque enfant va écrire le mot « MONDE » dans la langue de son choix (hors français), sur une feuille blanche, en prenant en compte ses deux voisins, afin de ne faire qu’une seule ligne continue représentant le tour de la Terre et l’unité à travers le monde.

Le résultat graphique sera pris en photo, puis projeté sur un mur du Musée lors de la Nuit des Musées et diffusées aussi sur les réseaux sociaux.

Musée Du Touquet-Paris-Plage 1257 Av. du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com/ Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Etaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui.

A la collection de portraits photographiques légués par Edouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

La classe, l’œuvre !

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion