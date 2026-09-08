Notre salut, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Notre salut Vendredi 25 septembre, 19h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:03:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:03:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=A02S6 »}]

Avant-première ! – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle ad… Auditorium de Seynod Notre salut