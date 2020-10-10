Nouba-ti Nedjma Hadj Benchelabi, Samaa Wakim et Samira Negrouche Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Nouba-ti Nedjma Hadj Benchelabi, Samaa Wakim et Samira Negrouche

Dimanche 21 juin 2026 de 14h à 18h.

Accès libre de 15:30 à 18:00 et de 19:30 à 00:00, performance à 14:00 et 18:00. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Dix artistes femmes de la Méditerranée unissent leurs savoirs et leur art dans un projet hors des sentiers battus pour faire entendre leurs voix.

Pour la première fois à Marseille, Nedjma Hadj Benchelabi, Samaa Wakim et Samira Negrouche réunissent sur le même plateau sept femmes qui incarnent la richesse et la vitalité de la scène artistique contemporaine méditerranéenne et diasporique Amina Abouelghar (Le Caire / Bruxelles), Eman Hussein (Le Caire / Zurich), Imane Elkabli (Marrakech), Nancy Mounir (Le Caire), Noor Abed (Ramallah), Rym Hayouni (Tunis / Amsterdam) et Safaa Balouchi (Mascate). Dans le sillage du film La Nouba des femmes du mont Chenoua de l’écrivaine et cinéaste algérienne Assia Djebar, l’une de leurs figures tutélaires, ce chœur de femmes tisse un espace de liberté autour de questions communes. Et fait de la mémoire et de la fragilité un mode de résistance. L’occasion, pour ces dix artistes, de partager leurs pratiques dans un collectif intergénérationnel et interdisciplinaire pensé comme une constellation, une famille d’alliées de sens .



Production Festival de Marseille.

Événement organisé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.



Avec le soutien de l’Onda. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Ten women artists from the Mediterranean region combine their knowledge and art in an off-the-beaten-track project to make their voices heard.

L’événement Nouba-ti Nedjma Hadj Benchelabi, Samaa Wakim et Samira Negrouche Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille