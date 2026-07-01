NOUES-DE-SIENNE/14 : soirée Martinets noirs, Noues-de-Sienne, Noues de Sienne
vendredi 3 juillet 2026 · Noues-de-Sienne · Noues de Sienne
Informations pratiques
NOUES-DE-SIENNE/14 : soirée Martinets noirs Vendredi 3 juillet, 19h00 Noues-de-Sienne Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Mise à l’honneur de cette espèce du martinet noir, qui habituellement niche en ville autour d’un pique-nique partagé dans le jardin. Rendez-vous le vendredi 03 juillet à partir de 19h à la Ferme du Refuge (situé entre Vire et Villedieu-les-Poêles).
réservation : contact@lefermedurefuge.fr ou contact@lefermedurefuge.fr ou 02 31 09 21 94
Noues-de-Sienne 9 rue des acacias noues-de-Sienne Noues de Sienne 14380 Fontenermont Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@lefermedurefuge.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 09 21 94 »}] [{« link »: « mailto:contact@lefermedurefuge.fr »}]
Observation des martinets noirs
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