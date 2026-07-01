NOUES-DE-SIENNE/14 : soirée Martinets noirs, Noues-de-Sienne, Noues de Sienne

Informations pratiques

NOUES-DE-SIENNE/14 : soirée Martinets noirs Vendredi 3 juillet, 19h00 Noues-de-Sienne Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Mise à l’honneur de cette espèce du martinet noir, qui habituellement niche en ville autour d’un pique-nique partagé dans le jardin. Rendez-vous le vendredi 03 juillet à partir de 19h à la Ferme du Refuge (situé entre Vire et Villedieu-les-Poêles).

réservation : contact@lefermedurefuge.fr ou contact@lefermedurefuge.fr ou 02 31 09 21 94

Noues-de-Sienne 9 rue des acacias noues-de-Sienne Noues de Sienne 14380 Fontenermont Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@lefermedurefuge.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 09 21 94 »}] [{« link »: « mailto:contact@lefermedurefuge.fr »}]

Observation des martinets noirs