UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouxwiller

Nourrissage des animaux Bouxwiller

lundi 6 juillet 2026 · Bouxwiller

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
8 rue de Luppach
Ville
68480 Bouxwiller
Département
Haut-Rhin
Tarif

Bouxwiller

Nourrissage des animaux

8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10

Participez au nourrissage des animaux de la ferme ! Inscription sur www.fermepeda.fr
Venez participer au nourrissage des animaux de la ferme !

Attention, adulte comme enfants à partir de 18 mois doivent posséder un billet.

 

    .

8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43  accueil@fermepeda.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come help feed the farm animals! Sign up at www.fermepeda.fr

L’événement Nourrissage des animaux Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau

À voir aussi à Bouxwiller (Haut-Rhin)