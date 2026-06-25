Nourrissage des animaux Bouxwiller
lundi 6 juillet 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Nourrissage des animaux
8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10
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Attention, adulte comme enfants à partir de 18 mois doivent posséder un billet.
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8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43 accueil@fermepeda.fr
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English :
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L’événement Nourrissage des animaux Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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