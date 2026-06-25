Informations pratiques

Bouxwiller

Nourrissage des animaux

8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-10

Participez au nourrissage des animaux de la ferme ! Inscription sur www.fermepeda.fr

Venez participer au nourrissage des animaux de la ferme !

Attention, adulte comme enfants à partir de 18 mois doivent posséder un billet.

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8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43 accueil@fermepeda.fr

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English :

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L’événement Nourrissage des animaux Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau