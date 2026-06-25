Informations pratiques

Bouxwiller

Rencontre avec les ânes

8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Grâce à cet atelier vous allez faire connaissance avec l’âne (alimentation, brossage et dressage). Inscription sur www.fermepeda.fr

Nourrissage, brossage, dressage et petit tours sur le dos de l’âne sont au programme. Attention adulte comme enfant doivent posséder un billet.

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8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43 accueil@fermepeda.fr

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English :

Through this workshop, you’ll learn about horses (feeding, grooming, and training). Register at www.fermepeda.fr

L’événement Rencontre avec les ânes Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau