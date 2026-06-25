Randonnée AVEC les ânes Bouxwiller
jeudi 9 juillet 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Randonnée AVEC les ânes
8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-09 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09
En compagnie de nos ânes (tenue adaptée), partez 1h30 en balade pédestre autour de la ferme et petit goûter au retour. Inscription www.fermepeda.fr
En compagnie de nos ânes, partez 1h30 en balade pédestre autour de la ferme avec petit goûter au retour.
N’oubliez pas d’être équipé en conséquence (tenue adapté à la marche).
Billet obligatoire (adulte et enfant)
Réservable sur la billetterie Helloasso Bouxwiller .
8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est accueil@fermepeda.fr
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English :
Join our %E2nes (please wear appropriate clothing) for a 1h30 hike around the farm, followed by a light snack upon your return. Registrationwww.fermepeda.fr
L’événement Randonnée AVEC les ânes Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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