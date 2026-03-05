Nous Est un animal – Cie Cet Été, Muséum d’histoire naturelle, Angers

Nous Est un animal – Cie Cet Été Samedi 23 mai, 19h30, 21h00, 22h00 Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Entre danse, théâtre et musique, Nous EST un animal est une expérience vivante et sensible. Au fil d’une déambulation au cœur du musée, trois artistes insufflent mouvement et présence aux animaux, les réveillent, les incarnent, et peut‑être même, vous invitent à entrer dans leur danse

Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Paléontologie : fossiles de l’Anjou issus de tous les niveaux géologiques rencontrés dans le département parmi lesquels trilobites du Primaire, ammonites du Secondaire, dents de requin et mammifères du Tertiaire. La pièce majeure est un squelette complet de Metaxytherium (sirénien du tertiaire). Nombreux spécimens onymophorontes. Minéralogie : météorite d’Angers, quartz aciculaire radié, minéraux de Madagascar, minéralogie locale. Préhistoire : outils lithiques et faune quaternaire, gisement moustérien de Roc-en-Pail (Maine-et-Loire). Zoologie : mâchoires de baleine, oiseaux disparus, œuf d’aepyornis, patte de moa (apparentés à l’autruche), perruche de Caroline, pigeon migrateur américain. Nombreux spécimens d’espèces rares ou menacées. Collections de références pour la faune locale (ornithologie, mammalogie, entomologie, malacologie). Botanique : collection de niveau national comportant plus de 350.000 spécimens. Référence pour la flore locale et du centre de la France. Herbiers patrimoniaux.

Entre danse, théâtre et musique, Nous EST un animal est une expérience vivante et sensible. Au fil d’une déambulation au cœur du musée, trois artistes insufflent mouvement et présence aux animaux, et…

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