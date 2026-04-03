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NOUS ETIONS UNE ARMEE LA CORDO Romans Sur Isere

NOUS ETIONS UNE ARMEE LA CORDO Romans Sur Isere

NOUS ETIONS UNE ARMEE LA CORDO Romans Sur Isere vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : LA CORDO

Adresse : 3 QUAI SAINTE CLAIRE

Ville : 26100 Romans Sur Isere

Département : 26

Début : 2026-10-30

Fin : 2026-10-30

Heure de début : 20:30

NOUS ETIONS UNE ARMEE Début : 2026-10-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26

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