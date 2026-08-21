Nous, l’Orchestre, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Nous, l’Orchestre Lundi 14 décembre, 20h30 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T20:30:00+01:00 – 2026-12-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-14T20:30:00+01:00 – 2026-12-14T22:00:00+01:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=OKJEW »}]

Doc de décembre – Comment jouer ensemble à 80 sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment contribuer à quelque chose de plus grand que soi ? Comment cohabiter des dizaines d’années sans que …