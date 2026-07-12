Nous sommes le vent, un concert autour des compositions de Rozann Bézier au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
samedi 5 décembre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Fondé
en 1874, cet orchestre amateur, parmi les plus anciens de la capitale,
réunit plus de soixante-dix musiciens et musiciennes dans des
répertoires au croisement des musiques classiques et répertoires
actuels. Avec la création Nous sommes le vent, La Sirène de Paris propose une
association originale avec le quartet jazz Hormê – trombone, guitare,
contrebasse, batterie – pour faire vibrer les imaginaires. Le
répertoire, construit autour des compositions de Rozann Bézier, dessine
des paysages mouvants, traversés de souffles et d’éclats. Ces œuvres
enflammées plongent au cœur des éléments climatiques, depuis les brumes
jusqu’aux tempêtes, avec une intensité émotionnelle inédite.
Sous
la direction de William Le Sage, l’orchestre d’harmonie de La Sirène de
Paris révèle ici toute sa sensibilité et son goût des dynamiques
collectives. Fidèle à ses missions, il défend plus que jamais une
pratique musicale vivante, où dialoguent musique populaire et création
contemporaine.
Distribution
Composition Rozann Bézier
Avec l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris, direction musicale William Le Sage
Et le quartet Hormê : Rozann Bézier (trombone), Robin Jolivet (guitare électrique), Jasmine Lee (contrebasse), Nicolas Girardi (batterie)
Une bourrasque musicale déferle sur le Théâtre Silvia Monfort, menée tambour battant par l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris.
Le samedi 05 décembre 2026
de 18h00 à 19h30
payant
Prix libre entre 5€ et 20€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T19:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T19:30:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/nous-sommes-le-vent/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- BARAPRAIA – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 12 juillet 2026
- Échecs & Jam ! Entrée libre, JASS CLUB, Paris 12 juillet 2026
- Si tu veux que je vive. Lucie & Alfred Dreyfus Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- Disco Rital Discoteca #4 Canal Barboteur Pantin 12 juillet 2026