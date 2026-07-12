Nous sommes le vent, un concert autour des compositions de Rozann Bézier au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Fondé

en 1874, cet orchestre amateur, parmi les plus anciens de la capitale,

réunit plus de soixante-dix musiciens et musiciennes dans des

répertoires au croisement des musiques classiques et répertoires

actuels. Avec la création Nous sommes le vent, La Sirène de Paris propose une

association originale avec le quartet jazz Hormê – trombone, guitare,

contrebasse, batterie – pour faire vibrer les imaginaires. Le

répertoire, construit autour des compositions de Rozann Bézier, dessine

des paysages mouvants, traversés de souffles et d’éclats. Ces œuvres

enflammées plongent au cœur des éléments climatiques, depuis les brumes

jusqu’aux tempêtes, avec une intensité émotionnelle inédite.

Sous

la direction de William Le Sage, l’orchestre d’harmonie de La Sirène de

Paris révèle ici toute sa sensibilité et son goût des dynamiques

collectives. Fidèle à ses missions, il défend plus que jamais une

pratique musicale vivante, où dialoguent musique populaire et création

contemporaine.

Distribution

Composition Rozann Bézier

Avec l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris, direction musicale William Le Sage

Et le quartet Hormê : Rozann Bézier (trombone), Robin Jolivet (guitare électrique), Jasmine Lee (contrebasse), Nicolas Girardi (batterie)

Une bourrasque musicale déferle sur le Théâtre Silvia Monfort, menée tambour battant par l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris.

Le samedi 05 décembre 2026

de 18h00 à 19h30

payant

Prix libre entre 5€ et 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-05T19:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T19:30:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/nous-sommes-le-vent/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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