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Nous sommes le vent, un concert autour des compositions de Rozann Bézier au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

samedi 5 décembre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS

Nous sommes le vent, un concert autour des compositions de Rozann Bézier au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Théâtre Silvia Monfort
Adresse
106 RUE BRANCION
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Prix libre entre 5€ et 20€</p>

Fondé
en 1874, cet orchestre amateur, parmi les plus anciens de la capitale,
réunit plus de soixante-dix musiciens et musiciennes dans des
répertoires au croisement des musiques classiques et répertoires
actuels. Avec la création Nous sommes le vent, La Sirène de Paris propose une
association originale avec le quartet jazz Hormê – trombone, guitare,
contrebasse, batterie – pour faire vibrer les imaginaires. Le
répertoire, construit autour des compositions de Rozann Bézier, dessine
des paysages mouvants, traversés de souffles et d’éclats. Ces œuvres
enflammées plongent au cœur des éléments climatiques, depuis les brumes
jusqu’aux tempêtes, avec une intensité émotionnelle inédite.

Sous
la direction de William Le Sage, l’orchestre d’harmonie de La Sirène de
Paris révèle ici toute sa sensibilité et son goût des dynamiques
collectives. Fidèle à ses missions, il défend plus que jamais une
pratique musicale vivante, où dialoguent musique populaire et création
contemporaine.

Distribution
Composition Rozann Bézier
Avec l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris, direction musicale William Le Sage
Et le quartet Hormê : Rozann Bézier (trombone), Robin Jolivet (guitare électrique), Jasmine Lee (contrebasse), Nicolas Girardi (batterie)

Une bourrasque musicale déferle sur le Théâtre Silvia Monfort, menée tambour battant par l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris.
Le samedi 05 décembre 2026
de 18h00 à 19h30
payant

Prix libre entre 5€ et 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T19:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T19:30:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION  75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/nous-sommes-le-vent/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR


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