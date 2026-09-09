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Nouveau Cirque Zavatta Esplanade de la Croix Montamette Cognac

vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade de la Croix Montamette · Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Esplanade de la Croix Montamette
Adresse
Boulevard Oscar Planat
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
12.99 12.99 Tarif réduit

Cognac

Nouveau Cirque Zavatta

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : 12.99 – 12.99 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

COGNAC Espace 3000 / Bd Oscar Planat
Ven 18 sept 19h30
Sam 19 sept 14h45 / 17h / 19h30
Dim 20 sept 10h45 / 15h
  .

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60  c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

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English : Zavatta New Circus

COGNAC Espace 3000 / Oscar Planat Blvd.
Fri, Sept. 18: 7:30 p.m.
Sat, Sept. 19: 2:45 p.m. / 5:00 p.m. / 7:30 p.m.
Sun, Sept. 20: 10:45 a.m. / 3:00 p.m.

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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