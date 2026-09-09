Nouveau Cirque Zavatta Esplanade de la Croix Montamette Cognac

vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade de la Croix Montamette · Cognac

Informations pratiques

Cognac

Nouveau Cirque Zavatta

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : 12.99 – 12.99 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

COGNAC Espace 3000 / Bd Oscar Planat

Ven 18 sept 19h30

Sam 19 sept 14h45 / 17h / 19h30

Dim 20 sept 10h45 / 15h

.

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

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English : Zavatta New Circus

COGNAC Espace 3000 / Oscar Planat Blvd.

Fri, Sept. 18: 7:30 p.m.

Sat, Sept. 19: 2:45 p.m. / 5:00 p.m. / 7:30 p.m.

Sun, Sept. 20: 10:45 a.m. / 3:00 p.m.

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac