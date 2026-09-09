Nouveau Cirque Zavatta Esplanade de la Croix Montamette Cognac
vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade de la Croix Montamette · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Nouveau Cirque Zavatta
Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif : 12.99 – 12.99 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
COGNAC Espace 3000 / Bd Oscar Planat
Ven 18 sept 19h30
Sam 19 sept 14h45 / 17h / 19h30
Dim 20 sept 10h45 / 15h
.
Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com
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English : Zavatta New Circus
COGNAC Espace 3000 / Oscar Planat Blvd.
Fri, Sept. 18: 7:30 p.m.
Sat, Sept. 19: 2:45 p.m. / 5:00 p.m. / 7:30 p.m.
Sun, Sept. 20: 10:45 a.m. / 3:00 p.m.
L’événement Nouveau Cirque Zavatta Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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