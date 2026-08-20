Nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis – Nantes Nord, Maison de quartier La Mano, Nantes

Informations pratiques

Nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis – Nantes Nord Vendredi 25 septembre, 16h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T16:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T16:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Le vendredi 25 septembre, venez célébrer l’ouverture du nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis.

Tout au long de l’après-midi de 16h à 19h, partez à la rencontre des associations qui feront vivre ce nouvel équipement et profitez d’une programmation festive : échassiers, animations, initiations, visites du lieu et concert du groupe soul-gospel.

Ne manquez pas le spectacle « Folie douce » de la compagnie Penichilline, proposé à 16 h, suivi de l’inauguration officielle à 16h30, en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes.

Une belle occasion de découvrir ce nouveau lieu de vie et de rencontrer les acteurs qui animeront le quartier tout au long de l’année !

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez le nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis le 25 septembre !