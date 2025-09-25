Nouveau spectacle Arnaud Tsamere Salle polyvalente Gisors

Nouveau spectacle Arnaud Tsamere

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:50:00

Date(s) :

2026-10-15

Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et l enterrement joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle, revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais.

Durée 1h20

Tout public

Placement libre assis .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

