Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NOUVEAU SPECTACLE NAIM Perpignan

NOUVEAU SPECTACLE NAIM

NOUVEAU SPECTACLE NAIM Perpignan jeudi 22 octobre 2026.

NOUVEAU SPECTACLE NAIM

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 40 – 40 – 40

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
  .

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie   contact@IIprod.ord

English :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

L’événement NOUVEAU SPECTACLE NAIM Perpignan a été mis à jour le 2025-11-05 par PERPIGNAN TOURISME