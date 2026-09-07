Nouveaux ambassadeurs d’ AOP montbrisonnais, Espace Guy Poirieux, Montbrison

Informations pratiques

Nouveaux ambassadeurs d’ AOP montbrisonnais Samedi 19 septembre, 17h30 Espace Guy Poirieux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez découvrir les nouveaux ambassadeurs de la Fourme de Montbrison lors de leur intronisation. Un rendez-vous qui est placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la gastronomie sans oublier la rencontre de passionnés et une ambiance festive. Venez partager ce moment.

Espace Guy Poirieux 14 avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir les nouveaux ambassadeurs de la

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