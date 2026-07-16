Nouveaux regards sur le Moulin du Roc, Moulin du Roc, Niort

Informations pratiques

Nouveaux regards sur le Moulin du Roc 30 septembre – 10 octobre Moulin du Roc Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Nouveaux regards sur le Moulin du Roc vise à accompagner un groupe de jeunes à la photographie architecturale. La scène nationale fête ses 40 ans d’existence en octobre 2026 au cours d’un week-end de festivités. Le stage avec les jeunes sera organisé en amont de cette célébration qui organisera une exposition des photos historiques datant des travaux de construction (entre 1984 et 1986) et celles réalisées par les jeunes pendant le stage. Les photos anciennes constituent un puissant témoignage de la création et de la construction du Moulin du Roc, sur un site historique important du centre-ville de Niort. L’enjeu du projet est de donner à voir le regard de la jeunesse actuelle sur cette institution culturelle majeure du paysage culturel niortais. Ce stage souhaite mettre au centre le regard des jeunes, de leur donner la parole, via un médium artistique, afin d’exprimer leur vision de la ville et des bâtiments culturels qu’ils redécouvrent par cette expérimentation sensible. Les photos de la construction du bâtiment seront utilisées pendant le stage afin de créer une base de travail pour la prise de vue.

En partenariat avec la villa Pérochon, centre d’art contemporain photographique, ce stage propose à un groupe de jeunes une immersion d’une semaine au sein du bâtiment du Moulin du Roc pour découvrir la photographie d’architecture. En croisant prises de vue contemporaines et exploration des archives photographiques retraçant la construction du lieu, les participant·es sont invité·es à porter un regard attentif sur ses espaces intérieurs et extérieurs. Iels apprennent à observer les formes, les perspectives, les rapports d’échelle et les jeux de lumière, tout en interrogeant la mémoire de ce lieu emblématique de la ville de Niort.

Le travail évolue ensuite vers une pratique plastique de l’image, où archives et photographies actuelles se combinent à travers la technique du photomontage pour créer de nouvelles narrations visuelles. Ces compositions sont ensuite réinterprétées en laboratoire argentique grâce au procédé du photogramme, permettant d’initier les participant·es à une technique historique de la photographie. L’atelier articule ainsi plusieurs axes pédagogiques : l’acquisition des fondamentaux de la prise de vue, avec un accent particulier sur la photographie d’architecture, le développement d’un regard sensible ainsi que la découverte de techniques photographiques anciennes et de pratiques artistiques expérimentales mêlant prise de vue, collage et travail en laboratoire argentique.

Le stage aura lieu du 6 au 10 juillet 2026 dans les locaux du Moulin du Roc et au sein de la Villa Pérochon. L’exposition de leurs travaux est programmée du 30 septembre au 10 octobre afin de mettre en valeur le travail réalisé pendant cette semaine de stage mais aussi pour retracer l’histoire du bâtiment. Les jeunes seront associés à l’accrochage de l’exposition et participeront à son vernissage, prévus le mercredi 30 septembre.

Moulin du Roc 9 boulevard Main 79025 NIORT CEDEX Niort 79000 Le Port Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549773232 http://lemoulinduroc.fr https://www.instagram.com/moulinduroc_niort;https://www.facebook.com/lemoulinduroc Le Moulin du Roc scène nationale à Niort est un établissement culturel (théâtre et cinéma). Transports à proximité (Arrêt bus : Port Boinot)

Plusieurs parkings à proximité

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© Moulin du Roc