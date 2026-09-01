Nouvelle saison des visites théâtralisées Hôtel national des Invalides Paris

Informations pratiques

Au cœur de Bir Hakeim, dans la clandestinité des réseaux de Résistance mais aussi dans l’enfer du système concentrationnaire, retrouvez le général Koenig, Susan Travers, Claude Raoul-Duval, Germaine Tillion et bien d’autres encore dans la saison 5 des visites théâtralisées du Musée de l’Ordre de la Libération.

Plus de 80 ans après la Libération, les comédiens de la compagnie Ankréation mettent à l’honneur ces Compagnons de la Libération, médaillés de la Résistance française et résistants qui, pour libérer la France, ont eu le courage de dire « NON ! ».

Retrouvez le stand de l’Ordre de la Libération à l’École militaire de Paris les 19 et 20 septembre 2026 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez y découvrir l’histoire des Compagnons de la Libération et médaillés de la Résistance française via des archives, objets d’époque et commentaires passionnés de nos agents. Grands et petits nous vous attendons nombreux !

« Et ils ont dit « NON ! »



À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, exceptionnellement, assistez gratuitement au lancement de la nouvelle saison des visites théâtralisée du musée de l’Ordre de la Libération.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit

Réservez votre place pour la visite théâtralisée, spéciale journées européennes du patrimoine !

Le musée reste ouvert et gratuit tout le week-end, sans réservation !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:15:00+02:00

Hôtel national des Invalides 51bis boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris

https://www.ordredelaliberation.fr/fr



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