Nouvelle scène bruxelloise les françoises + Overtromboz + Sasha Sykes La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Nouvelle scène bruxelloise les françoises + Overtromboz + Sasha Sykes

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

LES FRANÇOISES

Prenez garde… voici venir Les Françoises. Le groupe de techno de tes rêves les plus fous. De l’électro-ménager expérimental, mélangeant le tout en improvisation.

OVERTROMBOZ de Joséphine Dorthe

Noah, la vingtaine et esprit arborescent, se retrouve seule en plein COVID dans un lit d’hôpital, face à un diagnostic qui pourrait lui coûter la vie.

Le temps lui échappe, et la peur de l’inconnu se glisse dans son esprit.

Mais au lieu de se laisser submerger par l’angoisse, Noah se donne pour défi de célébrer chaque souffle et chaque rire.

Dans un récit intérieur, elle dévoile son parcours son lien à l’amour, l’amitié et la féminité, son rapport complexe avec son corps, ses souvenirs d’enfance.

Les souvenirs deviennent des outils de résistance, et l’absurde, une victoire contre l’inévitable.

SASHA SYKES

Jazz-rooted vocal improvisation meets modular synthesis and sonic experimentation.

16h Ouverture du bar resto

18h Overtromboz, spectacle

45min / 5€ / public ado-adulte

19h Sasha Sykes, live

21h Les Françoises, concert .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Nouvelle scène bruxelloise les françoises + Overtromboz + Sasha Sykes Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose