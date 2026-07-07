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AGENDA · Lannion

Nouvelle scène bruxelloise les françoises + Overtromboz + Sasha Sykes La Mutante Lannion

vendredi 24 juillet 2026 · La Mutante · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Mutante
Adresse
8 rue de Trorozec
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Nouvelle scène bruxelloise les françoises + Overtromboz + Sasha Sykes

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

LES FRANÇOISES
Prenez garde… voici venir Les Françoises. Le groupe de techno de tes rêves les plus fous. De l’électro-ménager expérimental, mélangeant le tout en improvisation.
OVERTROMBOZ de Joséphine Dorthe
Noah, la vingtaine et esprit arborescent, se retrouve seule en plein COVID dans un lit d’hôpital, face à un diagnostic qui pourrait lui coûter la vie.
Le temps lui échappe, et la peur de l’inconnu se glisse dans son esprit.
Mais au lieu de se laisser submerger par l’angoisse, Noah se donne pour défi de célébrer chaque souffle et chaque rire.
Dans un récit intérieur, elle dévoile son parcours son lien à l’amour, l’amitié et la féminité, son rapport complexe avec son corps, ses souvenirs d’enfance.
Les souvenirs deviennent des outils de résistance, et l’absurde, une victoire contre l’inévitable.
SASHA SYKES
Jazz-rooted vocal improvisation meets modular synthesis and sonic experimentation.

16h Ouverture du bar resto
18h Overtromboz, spectacle
45min / 5€ / public ado-adulte
19h Sasha Sykes, live
21h Les Françoises, concert   .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Nouvelle scène bruxelloise les françoises + Overtromboz + Sasha Sykes Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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