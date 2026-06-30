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AGENDA · Lannion

Ewin Brasserie Kérampont Lannion

jeudi 9 juillet 2026 · Brasserie Kérampont · Lannion

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Brasserie Kérampont
Adresse
2 hent koz montroulez
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Ewin

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Chanteur-guitariste-harmoniciste sillonnant les rues de Rennes depuis 2011, Ewin a décidé de parcourir les routes de France en Camping-Car pour proposer sa musique dans les rues de villes diverses et variées.   .

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Ewin Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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