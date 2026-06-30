Ewin Brasserie Kérampont Lannion
jeudi 9 juillet 2026 · Brasserie Kérampont · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Ewin
Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Chanteur-guitariste-harmoniciste sillonnant les rues de Rennes depuis 2011, Ewin a décidé de parcourir les routes de France en Camping-Car pour proposer sa musique dans les rues de villes diverses et variées. .
Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Ewin Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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