Nouvelle semaine musicale de Clairac Marmande Eglise Notre Dame Marmande

Informations pratiques

Marmande

Nouvelle semaine musicale de Clairac Marmande

Eglise Notre Dame 11 Allée de l’Église Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.

La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 25 juillet et 2 août.

31 juillet Choeur de la nouvelle semaine Musicale et les Clés d’Euphonia Eglise Notre Dame Marmande .

Eglise Notre Dame 11 Allée de l’Église Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64

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English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Marmande

The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from July 25 to August 2.

L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Marmande Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne