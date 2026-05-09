Nouvelles du Conte Cie Audigane Armelle et Peppo Sur les chemins de l’histoire Bourdeaux
Nouvelles du Conte Cie Audigane Armelle et Peppo Sur les chemins de l’histoire Bourdeaux vendredi 7 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Cie Audigane Armelle et Peppo Sur les chemins de l’histoire
Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:15:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Un réveil des mémoires au cœur de la Seconde Guerre mondiale période sombre marquée par la terreur et la tragédie pour les Gens du Voyage .
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Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
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English :
A reawakening of memories in the heart of the Second World War, a dark period marked by terror and tragedy for the Gens du Voyage .
L’événement Nouvelles du Conte Cie Audigane Armelle et Peppo Sur les chemins de l’histoire Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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