Bourdeaux

Nouvelles du Conte Contes nomades

Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08

Chaque jour, un lieu du village accueille Kamel Guennoun conteur, Lucie Galibois, Didier Coccia, musicien(ne)s, leurs ami(e)s d’un jour et le public pour une heure de contes et de lectures offerte.

.

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 festival@nouvellesduconte.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each day, a village venue welcomes Kamel Guennoun, storyteller, Lucie Galibois, Didier Coccia, musicians, their friends for the day and the public for an hour of storytelling and readings.

L’événement Nouvelles du Conte Contes nomades Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux