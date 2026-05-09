Nouvelles du Conte Contes nomades Bourdeaux
Nouvelles du Conte Contes nomades Bourdeaux samedi 1 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Contes nomades
Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08
Chaque jour, un lieu du village accueille Kamel Guennoun conteur, Lucie Galibois, Didier Coccia, musicien(ne)s, leurs ami(e)s d’un jour et le public pour une heure de contes et de lectures offerte.
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Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 festival@nouvellesduconte.org
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English :
Each day, a village venue welcomes Kamel Guennoun, storyteller, Lucie Galibois, Didier Coccia, musicians, their friends for the day and the public for an hour of storytelling and readings.
L’événement Nouvelles du Conte Contes nomades Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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