Bourdeaux

Nouvelles du Conte David Sire Fuguer ot not fuguer

Champ Roch (scéne roulotte) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:15:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Avec ce seul en scène, David Sire, auteur, musicien, conteur, part de sa première chaussure, taille 18, et nous emmène loin, très loin.

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Champ Roch (scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

In this one-man show, author, musician and storyteller David Sire starts with his first shoe, size 18, and takes us far, far away.

L’événement Nouvelles du Conte David Sire Fuguer ot not fuguer Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux