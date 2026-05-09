Bourdeaux

Nouvelles du Conte Ladji Diallo Maliroots, an ka taa !

Champ Roch (scéne roulotte) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:15:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

À la croisée des mondes, une parole qui marche.

Le conteur nous plonge au coeur de son grand voyage initiatique dans le pays de ses ancêtres. C’est là que tout commence au Mali.

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Champ Roch (scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

At the crossroads of worlds, a word that works.

The storyteller plunges us into the heart of his great voyage of initiation to the land of his ancestors. This is where it all begins: in Mali.

L’événement Nouvelles du Conte Ladji Diallo Maliroots, an ka taa ! Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux