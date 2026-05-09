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Nouvelles du Conte Ladji Diallo Poil noir plume noir Bourdeaux

Nouvelles du Conte Ladji Diallo Poil noir plume noir Bourdeaux samedi 1 août 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bourdeaux

Nouvelles du Conte Ladji Diallo Poil noir plume noir

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Histoire d’une hyène …noire, oui noire comme la panthère ! Qui a les crocs, qui a la dalle.
Histoire d’un beau bélier noir. Faut pas le chercher. Il peut vous foutre la frousse.
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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99  festival@nouvellesduconte.org

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English :

Story of a hyena …black, yes black as the panthe?re! Who’s got the fangs, who’s got the munchies.
Story of a beautiful black ram. Don’t look for him. He can give you the willies.

L’événement Nouvelles du Conte Ladji Diallo Poil noir plume noir Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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