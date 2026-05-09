Nouvelles du Conte Lever de rideau amateur Bourdeaux
Nouvelles du Conte Lever de rideau amateur Bourdeaux vendredi 31 juillet 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Lever de rideau amateur
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:50:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-08
Chaque après-midi commence avec un temps de découverte de conteuses et conteurs amateur(e)s. Avant le spectacle, le proscenium de la salle des fêtes leur est réservé pendant 10min. Une mise en bouche offerte par les artistes.
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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 festival@nouvellesduconte.org
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English :
Each afternoon begins with a time for discovering amateur storytellers. Before the show, the proscenium of the village hall is reserved for them for 10 minutes. An appetizer offered by the artists.
L’événement Nouvelles du Conte Lever de rideau amateur Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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