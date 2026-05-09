Bourdeaux

Nouvelles du Conte Luigi Rignanese De racines à racines (1/5)

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Genèse Pourquoi marcher plutôt que de prendre le train .1/5

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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

Genesis Why walk rather than take the train .1/5

L’événement Nouvelles du Conte Luigi Rignanese De racines à racines (1/5) Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux