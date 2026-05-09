Bourdeaux

Nouvelles du Conte Morgane Labbe et Claire Laurent Dérive

Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:15:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Deux voix de femmes revisitent l’Odyssée par le biais d’une grande épopée poétique et musicale d’où surgit une galerie de personnages aux blessures invisibles.

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Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

Two women?s voices revisit the Odyssey in a great poetic and musical epic, from which emerge a gallery of characters with invisible wounds.

L’événement Nouvelles du Conte Morgane Labbe et Claire Laurent Dérive Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux