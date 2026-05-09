Nouvelles du Conte Morgane Labbe et Claire Laurent Dérive Bourdeaux
Nouvelles du Conte Morgane Labbe et Claire Laurent Dérive Bourdeaux mercredi 5 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Morgane Labbe et Claire Laurent Dérive
Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:15:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Deux voix de femmes revisitent l’Odyssée par le biais d’une grande épopée poétique et musicale d’où surgit une galerie de personnages aux blessures invisibles.
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Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
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English :
Two women?s voices revisit the Odyssey in a great poetic and musical epic, from which emerge a gallery of characters with invisible wounds.
L’événement Nouvelles du Conte Morgane Labbe et Claire Laurent Dérive Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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