Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Je suis Sheharazade Bourdeaux
Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Je suis Sheharazade Bourdeaux lundi 3 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Je suis Sheharazade
Champs Roch ( scéne roulotte) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:15:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Mardi 4 août 2020, une double explosion sur le port de Beyrouth fait vaciller le Liban et sidère la conteuse. Captive devant les écrans, hypnotisée par les images qui reviennent en boucle, elle cherche un chemin au-delà du chaos.
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Champs Roch ( scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
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English :
On Tuesday August 4, 2020, a double explosion in the port of Beirut sent Lebanon reeling and the storyteller to the side. Captive in front of the skyscrapers, hypnotized by the looping images, she searches for a way beyond the chaos.
L’événement Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Je suis Sheharazade Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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