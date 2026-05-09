Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Le Goût des mots Bourdeaux
Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Le Goût des mots Bourdeaux vendredi 31 juillet 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Le Goût des mots
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants courir, grimper aux arbres et surtout… manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un morceau de pain ?
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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
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English :
For as long as he can remember, he’s dreamed of doing what all children do: running, climbing trees and, above all… eating! But what’s the point of eating if you can’t taste it? How can we describe the taste of a strawberry or a piece of bread?
L’événement Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Le Goût des mots Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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