Bourdeaux

Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Le Goût des mots

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants courir, grimper aux arbres et surtout… manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un morceau de pain ?

.

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For as long as he can remember, he’s dreamed of doing what all children do: running, climbing trees and, above all… eating! But what’s the point of eating if you can’t taste it? How can we describe the taste of a strawberry or a piece of bread?

L’événement Nouvelles du Conte Najoua Darwiche Le Goût des mots Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux