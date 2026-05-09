Bourdeaux

Nouvelles du Conte Pierre Desvigne Le tour du monde en 1h

Salle des fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:15:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Conférence à suspense d’après l’œuvre de Jules Verne. Le conteur cherchait une nouvelle histoire à raconter une histoire tirée de la littérature, une histoire connue, un auteur connu ; il a choisi Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne.

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Salle des fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

Suspenseful lecture based on the work of Jules Verne. The storyteller was looking for a new story to tell: a story from literature, a well-known story, a well-known author; he chose Le tour du monde en 80 jours by Jules Verne.

L’événement Nouvelles du Conte Pierre Desvigne Le tour du monde en 1h Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux