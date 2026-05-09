Nouvelles du Conte Pierre Desvigne Les pieds dans le plat Bourdeaux
Nouvelles du Conte Pierre Desvigne Les pieds dans le plat Bourdeaux jeudi 6 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Pierre Desvigne Les pieds dans le plat
Champ Roch (petite scéne) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Récital de contes fantasques Les pieds dans le plat raconte la force de la vie qui triomphe malgré les peurs et les barbares.
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Champ Roch (petite scéne) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
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English :
A recital of whimsical tales: Les pieds dans le plat recounts the power of life to triumph despite fears and barbarians.
L’événement Nouvelles du Conte Pierre Desvigne Les pieds dans le plat Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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