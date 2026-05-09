Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs Bourdeaux
Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs Bourdeaux dimanche 2 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs
Champ Roch (Petite scéne) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La scène ouverte fait suite au stage adultes encadré par Najoua Darwiche.
.
Champ Roch (Petite scéne) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 festival@nouvellesduconte.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The open stage follows on from the adult workshop led by Najoua Darwiche.
L’événement Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)
- Cinéma Soulèvements Bourdeaux 19 mai 2026
- Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux 24 mai 2026
- Vide-grenier Bourdeaux 30 mai 2026
- Fête de l’école Bourdeaux 30 mai 2026
- Rencontre avec Louis Arnaud Place de la Lève Bourdeaux 2 juin 2026