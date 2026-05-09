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Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs Bourdeaux

Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs Bourdeaux dimanche 2 août 2026.

Adresse : Champ Roch (Petite scéne)

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Bourdeaux

Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs

Champ Roch (Petite scéne) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La scène ouverte fait suite au stage adultes encadré par Najoua Darwiche.
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Champ Roch (Petite scéne) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90  festival@nouvellesduconte.org

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English :

The open stage follows on from the adult workshop led by Najoua Darwiche.

L’événement Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux amateurs Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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