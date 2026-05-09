Bourdeaux

Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux enfants

Champ Roch (Petite scéne) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:50:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

En fin de stage jeune public, les enfants racontent pour les enfants. Plusieurs histoires courtes sont proposées. La maîtresse de cérémonie sera Virginie Komaniecki, conteuse et animatrice du stage.

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Champ Roch (Petite scéne) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 35 90 festival@nouvellesduconte.org

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English :

At the end of the children’s workshop, the children tell the story for the children. Several short stories are proposed. The master of ceremonies will be Virginie Komaniecki, storyteller and course leader.

L’événement Nouvelles du Conte. Scène ouverte aux enfants Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux