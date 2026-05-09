Bourdeaux

Nouvelles du Conte Vi Indigaia iüanacaera

Champs Roch ( scéne roulotte) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:15:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Loin de l’île-volcan où elle est née, la vagabonde voyage à travers la mémoire occultée du pays où contes traditionnels et récits de vie se mêlent à la grande histoire barbare et résiliente…

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Champs Roch ( scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

Far from the volcano-island where she was born, the vagabond travels through the hidden memory of the country, where traditional tales and life stories mingle with the great barbaric and resilient history?

L’événement Nouvelles du Conte Vi Indigaia iüanacaera Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux