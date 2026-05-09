Nouvelles du Conte Vi Indigaia iüanacaera Bourdeaux
Nouvelles du Conte Vi Indigaia iüanacaera Bourdeaux dimanche 2 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Vi Indigaia iüanacaera
Champs Roch ( scéne roulotte) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:15:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Loin de l’île-volcan où elle est née, la vagabonde voyage à travers la mémoire occultée du pays où contes traditionnels et récits de vie se mêlent à la grande histoire barbare et résiliente…
.
Champs Roch ( scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Far from the volcano-island where she was born, the vagabond travels through the hidden memory of the country, where traditional tales and life stories mingle with the great barbaric and resilient history?
L’événement Nouvelles du Conte Vi Indigaia iüanacaera Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)
- Cinéma Soulèvements Bourdeaux 19 mai 2026
- Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux 24 mai 2026
- Vide-grenier Bourdeaux 30 mai 2026
- Fête de l’école Bourdeaux 30 mai 2026
- Rencontre avec Louis Arnaud Place de la Lève Bourdeaux 2 juin 2026