Nouvelles formes photographiques des École(s) du Sud, Friche la Belle de Mai, Marseille

Nouvelles formes photographiques des École(s) du Sud 10 février – 19 mai 2027 Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ / Gratuit sur présentation d’un justificatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-10T14:00:00+01:00 – 2027-02-10T19:00:00+01:00

Fin : 2027-05-19T14:00:00+02:00 – 2027-05-19T19:00:00+02:00

Le projet Nouvelles formes photographiques des École(s) du Sud, initié par l’ENSP et porté par L’école(s) du Sud, est labellisé Bicentenaire de la photographie. À l’occasion de cet anniversaire, le ministère de la Culture organise une grande manifestation nationale réunissant les acteurs de la photographie, des arts et de la culture afin de mettre à l’honneur la création et le patrimoine photographique. C’est dans ce contexte que le réseau L’école(s) du Sud propose une exposition consacrée aux nouvelles formes photographiques portées par les jeunes générations d’artistes issues de ses écoles.

Dans des contextes technologiques et sociétaux en pleine mutation, où l’image occupe une place prédominante, ce projet entend interroger la manière dont les artistes émergent·es réinventent aujourd’hui les pratiques photographiques à travers des approches élargies et hybridées du médium.

L’exposition, dont le commissariat est assuré par Fannie Escoulen, présentera une sélection d’une vingtaine d’artistes diplômé·es (jusqu’à n+5) issu·es des huit écoles du réseau. Elle visera à mettre en évidence l’existence d’une scène photographique du Sud, nourrie par un écosystème d’écoles proches géographiquement mais singulières dans leurs approches pédagogiques et leurs relations à la photographie. Dans cette perspective, la photographie sera envisagée dans son acception la plus large : photographie expérimentale, image en mouvement et sonore, pratiques hybrides, installations, dispositifs numériques, images générées ou manipulées, photographie hors cadre ou élargie etc.

L’exposition aura lieu à la Friche la Belle de Mai entre février et mai 2027 et sera accompagnée d’un programme pédagogique et événementiel (rencontres, workshops, lectures de portfolios, temps professionnels) conçu en concertation avec les équipes des écoles.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org [{« link »: « https://lecolesdusud.fr/ »}] Au XIXe siècle, la Manufacture des Tabacs de la Belle de Mai est le siège de l’une des plus importantes fabriques de France. En 1860, l’établissement, à cette époque située rue Sainte près du Vieux-Port, est le premier employeur de la ville et la deuxième manufacture de France, derrière Paris.

Cette ancienne manufacture de tabac a été reconvertie en lieu culturel depuis 1992. Tiers-lieu de création et d’innovation, la Friche rassemble, dans un lieu unique et réinventé : transformation urbaine, redirection écologique, création artistique, lien au territoire et coopération active dans le sens de l’intérêt général. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

Le projet _Nouvelles formes photographiques des École(s) du Sud_, initié par l’ENSP et porté par L’école(s) du Sud, est labellisé Bicentenaire de la photographie. À l’occasion de cet anniversaire, le…

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