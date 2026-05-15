NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs Poste de secours MNS Plage océane Soustons
NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs Poste de secours MNS Plage océane Soustons dimanche 2 août 2026.
Soustons
NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs
Poste de secours MNS Plage océane Avenue de la Petre Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 10:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez vivre une immersion d’une heure au coeur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais. Vous découvrirez les fondamentaux de la sécurité et de la surveillance des baignades, les principes du sauvetage et du secourisme, et vous assisterez à une démonstration d’intervention en conditions réelles.
Venez vivre une immersion d’une heure au coeur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais. Au fil de cette rencontre, vous découvrirez les fondamentaux de la sécurité et de la surveillance des baignades, les principes du sauvetage et du secourisme, et vous assisterez à une démonstration d’intervention en conditions réelles.
L’expérience se prolonge par la visite du poste de secours, au plus près de celles et ceux qui veillent chaque jour à la sécurité du public.
Le NSXL Tour fait étape une seule fois sur chaque poste de secours, sur le littoral comme sur les lacs, offrant une rencontre privilégiée et authentique avec les équipes locales.
Animation gratuite, ouverte à tous les publics, sans réservation nécessaire.
Rendez-vous à 9h30 sur le poste de secours concerné. .
Poste de secours MNS Plage océane Avenue de la Petre Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs
Come and immerse yourself for an hour in the day-to-day life of the Nageurs Sauveteurs Landais. Learn about the fundamentals of swimming safety and supervision, the principles of lifesaving and first aid, and watch a real-life intervention demonstration.
L’événement NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs Soustons a été mis à jour le 2026-05-15 par OTI LAS
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