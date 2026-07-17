Nuées ardentes – Birds on a wire, Dom La Nena, Rosemary Standley, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Nuées ardentes – Birds on a wire, Dom La Nena, Rosemary Standley Jeudi 12 novembre, 20h30 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 18€ à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Le chant des futaies

Une clairière forestière traversée d’un rai de lumière. Un bruissement d’ailes qui s’échappe. Un tapis de feuilles brunes jonchant le sol. Des flammes qui vacillent. Au cœur de ce décor ensorcelant, imaginé avec la complicité du magicien Etienne Saglio, Rosemary Standley, chanteuse du groupe Moriarty et Dom La Nena, violoncelliste virtuose, composent leurs Nuées ardentes. Entre douceur et incandescence, le duo métamorphose aussi bien des titres connus – The Lovecats de The Cure, Smalltown Boy de Bronski Beat, People Are Strange des Doors, ou encore Barbara et Bobby Lapointe – que des chansons oubliées d’amours vénitiennes, et des airs médiévaux. Un rêve éveillé à la lisière d’un monde intime.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/nuees-ardentes.htm »}]

Entre douceur et incandescence, le duo métamorphose aussi bien des titres connus, que des chansons oubliées d’amours vénitiennes, et des airs médiévaux.

Birds on a wire