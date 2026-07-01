Nuit argentine, Cour de la Mairie Annexe, Aubenas

Informations pratiques

Nuit argentine Jeudi 16 juillet, 21h00 Cour de la Mairie Annexe Ardèche

Plusieurs tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

La soirée s’ouvre sous la direction des Debussy(s) avec Mandy Lerouge : une voix à fleur de peau, à la fois douce et incandescente, qui raconte l’Argentine avec intensité. Autour d’elle, les jeunes musiciens colombiens tissent un écrin sonore, entre précision et élan, où le tango et la musique colombienne respirent autrement, plus larges, presque orchestrale.

Puis la musique se densifie, se tend, s’électrise. Avec Fleurs Noires, orchestre féminin, le tango devient terrain d’audace : rythmes incisifs, textures contrastées, énergie collective. Leur écriture bouscule les codes, mêle les influences, fait surgir une pulsation irrésistible.

Peu à peu, tout se rejoint : la voix, les cordes, les souffles, les rythmes.

L’intime bascule vers le feu, la finesse vers la transe. Le tango se fait tour à tour mélancolique, sensuel, sauvage, toujours profondément incarné.

Cour de la Mairie Annexe 10 Rue Georges Couderc, 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 07 84 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cordesenballade.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cordesenballade.com/ »}]

Sous les étoiles d’Aubenas, une nuit entière dédiée au tango. Un tango vivant, mouvant, qui se transforme et vous entraîne. Festival Musique

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