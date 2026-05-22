Nuit Blanche 2026 : parcours tactile et descriptif Gare de l’Est Paris

Le parcours de cette Nuit Blanche 2026 se tiendra exclusivement dans le 10e arrondissement de Paris, aux alentours de la Gare de l’Est.

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2026, Accès Culture vous propose un parcours adapté, avec audiodescription et découverte tactile ! Ce parcours est gratuit et réservé

aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Toutes les œuvres de ce parcours sont en intérieur. Au plaisir de vous y retrouver !

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Rendez-vous à 18h45 au métro Gare de l’Est, sortie 6 (boulevard de Strasbourg)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Gare de l’Est Rendez-vous à 18h45 au métro Gare de l’Est sortie 6 (boulevard de Strasbourg) 75010 Paris

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