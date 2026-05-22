Nuit Blanche 2026 : parcours tactile et descriptif Gare de l’Est Paris
Nuit Blanche 2026 : parcours tactile et descriptif Gare de l’Est Paris samedi 6 juin 2026.
Le parcours de cette Nuit Blanche 2026 se tiendra exclusivement dans le 10e arrondissement de Paris, aux alentours de la Gare de l’Est.
Dans le cadre de la Nuit Blanche 2026, Accès Culture vous propose un parcours adapté, avec audiodescription et découverte tactile ! Ce parcours est gratuit et réservé
aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Toutes les œuvres de ce parcours sont en intérieur. Au plaisir de vous y retrouver !
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Rendez-vous à 18h45 au métro Gare de l’Est, sortie 6 (boulevard de Strasbourg)
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00
Gare de l’Est Rendez-vous à 18h45 au métro Gare de l’Est sortie 6 (boulevard de Strasbourg) 75010 Paris
https://2kxmk.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/OycXxko2a8zXNWXpNjwFWLYn/UcbEi5YP_oNZ +33782817027 communication@accesculture.org https://www.facebook.com/accescultureorg https://www.facebook.com/accescultureorg
Afficher la carte du lieu Gare de l’Est et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026