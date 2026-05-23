Nuit blanche 2026 – Vernissage de l’exposition Robert Burley Centre culturel canadien à Paris Paris

Vernissage le 6 juin 2026, dans le cadre de Nuit Blanche

Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la faisant disparaitre dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi lesquels des Autochtones de nombreuses Premières Nations du Canada et tribus américaines. Ressource extraordinaire d’eau potable de surface (parmi les plus importantes au monde) ; lieu de circulation et d’échange, de commerce, de travail, de loisirs, de voyage, de méditation, mais aussi d’exploitation, de danger, de vulnérabilité ; cet immense bassin a été observé depuis la diversité de ses rives par Robert Burley, l’un des plus importants photographes canadiens de notre époque.

L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance de l’image contemporaine. Dépouillées de toute diversion anecdotique, renvoyant les Grands Lacs à leur grandeur première, les photographies de Robert Burley appellent le spectateur telles d’envoûtantes sirènes.

En partenariat avec Biinaagami, Swim Drink Fish et Canadian Geographic

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Vernissage de l’exposition Robert Burley, Grands lacs – L’horizon commun des mers intérieures à l’occasion de Nuit Blanche avec une ouverture spéciale le samedi de 18h à 23h. Entrée libre.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

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